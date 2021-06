Ritorna oggi a Bagnoregio Paperonly con la città in equilibrio di Martin Mystere

Cultura - Tra le sorprese il numero speciale del fumetto Martin Myster dedicato a Civita di Bagnoregio

Bagnoregio – (s.c.) – Nella giornata di oggi, domenica 27 giugno, ritornerà a Bagnoregio, nella centralissima piazza Sant’Agostino, “Paperonly”, il mercatino del collezionismo di solo materiale cartaceo.

Tante le sorprese. Tra queste il numero speciale del fumetto Martin Myster dedicato alla “città in equilibrio” cioè Civita di Bagnoregio. Si proprio così, il detective insolito, un po’ archeologo e antropologo, esperto d’arte e collezionista inusuale, instancabile viaggiatore, sarà sulle bancarelle di Paperonly immortalato nella cornice della “città in equilibrio” cioè Civita di Bagnoregio.

Si potranno trovare, inoltre, una serie di fotografie, in copia unica, raffiguranti scorci di vita quotidiana a Bagnoregio negli anni Sessanta.

Una manifestazione, questa, di elevato livello culturale, che trova il suo spazio ideale in Bagnoregio quale posto incantevole, ben amministrato, accogliente e pieno di turisti.

Come sempre saranno presenti, in particolare, tra gli altri, anche libri di storia locale d’epoca come “Bonaventura Tecchi uomo illustre di terra Tuscia” scritto da Rosario Scipio, “Civita di Bagnoregio nella storia” scritto da Mario Signorelli, “Cento anni di Bagnoregio” di Eletto Ramacci e tanto altro ancora.

Ci saranno anche tanti libri rari fuori commercio, ogni volta diversi, frutto della laboriosa ricerca degli espositori. Poi ancora stampe antiche, documenti cartacei di vario genere, spartiti musicali d’epoca, cartoline d’epoca viaggiate e non, e antichi manifesti. Vale la pena di farci un salto, anche soltanto per vedere.

I visitatori si potranno tranquillamente intrattenere, comodamente, tra le bancarelle, sempre nel rispetto delle norme anti contagio, curiosando alla ricerca di libri da leggere, o da regalare, e di documenti cartacei da conservare nella propria collezione.

PaperOnly è organizzato dall’associazione culturale Take Off, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Bagnoregio e ha ottenuto il patrocinio di Casa Civita, e si ripeterà l’ultima domenica di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Per info: 338 2129568.

27 giugno, 2021