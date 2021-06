Roma - Il ballerino: “Un privilegio e un onore servire e rappresentare al meglio il mio amato paese”

Sergio Mattarella e Roberto Bolle

Roma – Roberto Bolle nominato “Grande ufficiale” al merito della repubblica.

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al ballerino Roberto Bolle l’onorificenza di Grande ufficiale dell’ordine “Al merito della repubblica”.

“È un grande piacere incontrarla” ha detto il ballerino al presidente della repubblica in occasione della cerimonia di conferma. “L’onore è mio” ha replicato il capo dello stato.

“È un grande privilegio, oltre che un onore – ha scritto Bolle sui social -, servire e rappresentare al meglio il mio amato paese”.

In occasione del concerto al Quirinale per gli ambasciatori accreditati per la festa della Repubblica, Roberto Bolle si esibirà davanti al presidente Mattarella.

1 giugno, 2021