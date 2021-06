“Roma Lido da gestione Atac a Cotral, decisione sbagliata della giunta Zingaretti”

Roma - Lo dichiara Antonello Aurigemma, consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo l’emergenza rifiuti, con l’immondizia che viene trasferita in vari impianti di altre regioni senza che ancora sia stata trovata una soluzione adeguata, a gennaio il presidente Zingaretti porterà a termine un’altra azione, che per noi costituisce un grande errore nei confronti dell’amministrazione capitolina, che a sua volta è assolutamente incapace di capire il danno che verrà procurato ai cittadini di Roma, con il passaggio della Roma Lido dalla gestione di Atac a quella di Cotral.

Una tratta ferroviaria che ha il punto di partenza e di arrivo all’interno del territorio di Roma capitale, non può e non deve essere gestita da un ente regionale che non ha mai lavorato sul trasporto ferroviario.

E’ un’altra decisione sbagliata della giunta Zingaretti. Il vero problema è che ad essere penalizzati da queste scelte che non condividiamo, saranno i romani, che auspichiamo, però, saranno in grado di ben comprendere i danni provocati dall’amministrazione regionale di centrosinistra e da quella capitolina, a guida M5S.

Antonello Aurigemma

Consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio

