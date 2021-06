Roma – Pacco bomba nell’auto del dirigente comunale Marco Doria, sventato attentato a Roma.

L’ordigno, che avrebbe potuto esplodere in qualsiasi momento, era stato posizionato sotto il motorino del tergicristallo della vettura, parcheggiata nel quartiere Prati. Si tratterebbe di una bomboletta spray con dentro polvere pirica e innesco artigianale. Per disinnescarlo è stato necessario l’intervento degli artificieri.

Non sarebbe la prima volta che Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma nominato dalla sindaca Virginia Raggi, subisce intimidazione. Le minacce nei confronti del dirigente comunale sono sopraggiunte a seguito del suo impegno nel denunciare l’occupazione abusiva di edifici storici a Villa Pamphilj e il danneggiamento di statue e fontane. “È stata ritrovata una bombanella macchina di Marco Doria. Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà”, ha commentato a stretto giro il sindaco Virginia Raggi su Twitter.

Sul caso indaga la polizia. Il prefetto di Roma, intanto, valuterà un innalzamento delle misure di protezione nei confronti del dirigente.

Tantissimi i messaggi di solidarietà da parte del mondo politivo e non. “Un atto intimidatorio inquietante che colpisce chi si batte con determinazione e generosità per la legalità. Solidarietà e vicinanza a Marco Doria. Un ringraziamento agli artificieri della questura di Roma per il pronto intervento per disinnescare l’ordigno esplosivo”, scrive in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità dellaregione Lazio.