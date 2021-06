Romano vuole Romano, la Viterbese sul centrocampista della Turris

Sport - Calcio - Serie C - Il club laziale punta il calciatore classe '96, che nella stagione appena conclusa ha totalizzato 33 presenze e sei gol

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La Viterbese mette gli occhi su un omonimo del presidente.

Si tratta di Antonio Romano, centrocampista della Turris che in questa stagione ha totalizzato 33 presenze e sei gol.

In attesa di sistemare l’attacco (da definire l’arrivo di Volpe ed Errico dal Frosinone, l’eventuale cessione di Tounkara e l’acquisto di un’altra punta centrale), la società si concentra sulla linea mediana e pensa al classe ’96 originario di Cercola, piccolo comune campano alle porte di Napoli.

Proveniente dal settore giovanile azzurro, Romano è sbarcato in serie C nel 2015-2016 con la maglia del Santarcangelo per poi trasferirsi, nella stagione successiva, al Prato con cui gioca un’annata da 25 presenze e cinque gol.

Nel 2017-2018 arriva il salto di categoria con tre presenze in serie B nel Carpi allenato da Antonio Calabro, mentre a metà stagione c’è il ritorno in serie C, precisamente alla Casertana con cui rimarrà anche nell’annata successiva prima del passaggio alla Pianese e, appunto, alla Turris.

Tra gli elementi che hanno stupito in positivo nell’ultimo campionato dei campani, il calciatore assistito dall’avvocato Maurizio De Rosa piace molto al presidente Marco Romano e al direttore sportivo Mauro Facci, che nei prossimi giorni potrebbero fare passi in avanti per sondare il terreno.

22 giugno, 2021