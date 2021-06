“Rovi alti due metri intorno a un’abitazione abbandonata”

Tarquinia - Anche tu redattore - La segnalazione di Giuseppe Borgna che ha inviato anche una lettera al sindaco

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al sindaco di Tarquinia – Egregio signor sindaco, le scrivo per sollecitare la sua amministrazione affinché intervenga per far bonificare il terreno intorno alla costruzione sita in via Quintiana, 27 a Tarquinia Lido.

Tarquinia – L’abitazione nel degrado a via Quintiana

La situazione di estremo degrado in cui da diversi anni versa l’abitazione, oltre ad essere uno spettacolo indecente, rappresenta un pericolo sia per la possibilità che tra le sterpaglie ed i rovi (la cui altezza supera i due metri!) si sviluppi un incendio, mettendo a rischio le abitazioni vicine, sia per l’aspetto sanitario in quanto l’area eletta a domicilio da ogni sorta di animali, soprattutto topi.

Tarquinia – L’abitazione nel degrado a via Quintiana

Risulta intollerabile continuare ad assistere a tale spettacolo, dimostrazione di disinteresse ed incuria da parte dell’amministrazione comunale nonostante sia stato segnalato più volte il problema, depositando e protocollando in comune regolare denuncia di tale situazione.

Tarquinia – L’abitazione nel degrado a via Quintiana

Si segnala quanto sopra affinché ciascun organo in indirizzo possa compiere gli accertamenti a lui demandati istituzionalmente ai sensi delle leggi in materia ambientale e sanitaria, per verificare lo stato del sito in argomento e compiere gli opportuni interventi di bonifica.

A sostegno di quanto sopra allego foto. Certo di un vostro sollecito riscontro porgo distinti saluti.

Giuseppe Borgna

17 giugno, 2021