Polizia - Svolta la giornata di controlli straordinari a viaggiatori e bagagli, nei principali scali ferroviari laziali e a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza

Roma – Ruba abiti in un negozio della stazione arrestato.

Polizia ferroviaria

Una persona arrestata, due denunciate e 1617 persone controllate; 199 bagagli ispezionati, 2 sanzioni amministrative al regolamento Polfer, 7 servizi di vigilanza a bordo di 15 treni. Questi i risultati della quarta giornata denominata “Stazioni Sicure”, che si è svolta ieri, 29 giugno, con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli, nelle principali stazioni laziali e a bordo dei treni regionali ed a lunga percorrenza.

“L’operazione – si legge in una nota -, che ha visto impegnati 157 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito di un piano nazionale di controlli straordinari, allo scopo di contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni improntate all’illegalità.

59 gli scali ferroviari presenziati dagli operatori della Polfer al fine di prevenire eventuali attività delittuose, quali attraversamento binari, salita o discesa da convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento, che sono spesso causa di incidenti ferroviari.

In particolare, un cittadino libico di 35 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini per il reato di furto aggravato di indumenti all’interno di un esercizio commerciale della stazione”.

30 giugno, 2021