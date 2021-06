Ruba un’ambulanza per salvare un famigliare, denunciato

Napoli - L'uomo è stato identificato dalle forze dell'ordine grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza

Condividi la notizia:











Un’ambulanza

Napoli – Ruba un’ambulanza per salvare un famigliare. Viene denunciato.

È accaduto nel quartier San Giovanni a Teduccio, Napoli. Una sua parente sta male. Ha una crisi epilettica. L’uomo, invece di chiamare i soccorsi del 118, si reca nella sede della Croce rossa. Entra furtivamente e inveisce contro i dipendenti. Li insulta e li costringe a dargli le chiavi di un’ambulanza.

Dopo minacce e percosse, si mette alla guida del mezzo e si allontana. Va verso la destinazione. Alcuni cittadini, accorti della gravità della signora, sollecitano una richiesta di intervento in via Marina per crisi epilettica. Codice rosso.

Giunto sul posto, l’uomo si accorge della presenza di due ambulanze. Comprende l’inutilità e la pericolosità del gesto. Abbandona il mezzo in via Marina e si da alla fuga.

Rintracciato e bloccato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.

Le forze dell”ordine lo hanno denunciato.

Condividi la notizia:











17 giugno, 2021