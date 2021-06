“Rumori, odori e mano dell’uomo, le macchine d’epoca sono emozione grandissima…”

Viterbo - Francesco Paoletti ha vent'anni e ha partecipato al Raid degli Etruschi, raduno automobilistico, tra via Marconi e piazza della Rocca - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Etruschi e macchine d’epoca, di corsa e di notte verso l’estate. Parte da Viterbo il secondo Raid. Raduno macchine d’una volta. Di nuovo su strada. Questa volta, e per la prima, in notturna. Da piazza dei Caduti, di fronte agli Almadiani, fino a porta Fiorentina. Poi, via dalla città dei papi. Verso la Tuscia. Diretti, on the road, al lago di Bolsena e Acquapendente.

“Rumori, motori e mano dell’uomo, un’emozione grandissima”, racconta Francesco Paoletti di 20, Viterbo, del Murialdo. S’è appena diplomato, al Da Vinci di via Alessandro Volta. Istituto per geometri. Ed è prossimo all’università. Nel frattempo, partecipa al Raid su una Fiat Abarth del secolo scorso. “Una passione che mi ha trasmesso mio padre. Lui aveva un’Abarth da ragazzo. nel corso degli anni – dice poi Paoletti – le abbiamo comprate altre insieme. Adesso ne abbiamo sette”.

Dal 24 al 27 giugno, seconda edizione del Raid degli etruschi. Raduno turistico internazionale di auto storiche organizzato dall’Etruria historic racing club. La manifestazione ha inoltre il patrocinio dei comuni di Viterbo, Acquapendente, Marta e Latera.

“Una manifestazione – ha sottolineato l’assessora alle politiche sociali, Antonella Sberna – che porta lustro alla città. Grazie anche al presidente Mimmo Patara che ha voluto la versione notturna dell’evento. Tanti equipaggi che arrivano da tutta Europa e che conoscono le meraviglie della nostra città con una particolare attenzione anche all’aspetto sociale, perché hanno condiviso con noi una serie di iniziative con i bambini”.

Antonella Sberna era anche lei in piazza, con tutta la famiglia. “Un’iniziativa bella e che fa bene alla nostra città”, ha poi concluso l’assessora.

Gli equipaggi iscritti sono in tutto una ventina. Da tutta Italia e diversi anche dalla Germania. 4 OM, una Lagonda Le Mans, Ferrari, Triumph, MG, Alfa Romeo, Fiat, Audlstin Healey. Le macchine iscritte. La novità di quest’anno è il circuito cittadino notturno all’interno delle mura di Viterbo.

“La gara – spiega Francesco Paoletti – consiste nel far passare le vetture sopra dei pressostati che vengono schiacciati dal peso delle ruote anteriori della macchina. La pressione fa avviare un cronometro che fa partire il tempo. Da un pressostato a un altro, la macchina deve impiegare un tempo prestabilito per raggiungere il pressostato successivo. Chi più si avvicina al tempo stabilito riceve più punteggio e vince la gara in questione”.

Partenza alle 21,30. Le macchine, 4 alla volta, hanno attraversato il boulevard a ridosso del Corso, risalendo per via Matteotti dopo aver imboccato piazza Verdi, quella del teatro. “Quest’ anno – scrivono gli organizzatori sul sito internet dell’evento – chi parteciperà alla manifestazione potrà scoprire nuovi luoghi e nuovi borghi della provincia di Viterbo tra i quali Acquapendente, il borgo del Lazio considerato la Gerusalemme d’Europa, Bagnaia e Villa Lante una delle maggiori realizzazioni architettoniche del Cinquecento italiano, Marta con degustazione del tipico pesce ‘Lattarino’ e ovviamente Viterbo”.

Divieti a circolazione e sosta auto un po’ in tutto il centro storico. Dalle 7 e mezza di mattina, in alcuni casi, in altri alle 15 e alle 20, fino al termine della manifestazione. Comunicati dal comune anche tramite stampa e social.

“Le macchine d’epoca – commenta Paoletti – fanno rivivere le glorie del passato. E’ un insieme di sensazioni che poi coinvolgono anche chi guarda la gara. Per me è qualcosa di fantastico. Le macchine di oggi servono solo per spostarsi, lavorare e fare cose. Macchine che a momenti fanno tutto da sole. Invece le macchine d’epoca funzionano perché c’è anche la mano dell’uomo, poi il rumore, gli odori. Tutte cose che portano con sé ricordi ed emozioni”

Daniele Camilli

26 giugno, 2021