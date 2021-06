“Ruolo centrale degli amministratori di Forza Italia nel quadro istituzionale di Anci Lazio”

Politica - Interviene il responsabile enti locali Stefano Bigiotti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con l’avvenuta elezione della Consulta Anci Giovani e Anci Donne si è concluso ieri, nella cornice delle scuderie Aldobrandini di Frascati, l’iter di formazione degli organi statutari dell’Associazione nazionale comuni italiani della Regione Lazio, momento di confronto elettorale il cui esito ha confermato, ancora una volta, la grande capacità degli amministratori di Forza Italia eletti nella provincia di Viterbo, a cui sento di dover rivolgere il mio pieno apprezzamento.

Dopo le precedenti nomine di Dario Bacocco (Vetralla) in senso all’organo Nazionale e di Francesco Di Biagi (Latera) nel Comitato regionale, sono stati eletti ancora i consiglieri Giovanni Corona (Montalto di Castro), Matteo Achilli (Viterbo) e Luca Libriani (Bassano in Teverina) nel corpo giovanile dell’associazione, oltre ad Antonella Sberna (Viterbo), Annalisa Arcangeli (Nepi), Francesca Fiordigigli (Civitella d’Agliano) e Linda Del Signore (Tuscania) nella sezione femminile neo-costituita.

Elezioni che completano un quadro dirigenziale già intrapreso con le intervenute nomine di Emanuela Zapponi (Valentano), Ermanno Nicolai (Tessennano) e David Crescenzi (Bagnoregio) nelle Consulte precedentemente formate.

Proprio a David Crescenzi, già membro della consulta per i consigli comunali, si affianca ora anche Claudio Parroncini (Civita Castellana) il cui ingresso è in ratifica dalla struttura associativa.

Si tratta di profili di concreto spessore, il cui importante numero complessivo di eletti dimostra, senza dubbio, la qualità diffusa ed apprezzata, anche a livello regionale, degli amministratori preparati e capaci che militano in Fi.

Persone competenti, da sempre a servizio degli enti locali, che ora possono condividere anche un nuovo percorso collettivo nella Casa dei Comuni del Lazio, percorso già orientato ad assicurare lo sviluppo e la crescita delle comunità e dei territori.

Proprio l’indiscutibile capacità di confronto e dedizione fattiva, in concreto, ha permesso di riconoscere oggi il ruolo centrale degli amministratori di Forza Italia nel quadro istituzionale dell’Anci Lazio.

Nel ringraziare il coordinatore Andrea Di Sorte e il senatore Francesco Battistoni per la consueta attenzione che hanno inteso dedicare all’associazione dei comuni in questa ulteriore fase di trasformazione, quale responsabile degli enti locali di Forza Italia non posso che esprimere la piena soddisfazione per questo importante risultato elettorale, augurando a ciascuno degli eletti i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno fare bene anche in questa nuova veste, a servizio delle realtà territoriali del Lazio.

Stefano Bigiotti

Responsabile enti locali Forza Italia

29 giugno, 2021