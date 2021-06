Economia - Aumento del 12% sulla luce e del 21% sul gas a partire dal 1 luglio

Roma – Salgono i prezzi dell’energia. Luce e gas alle stelle.

Energia elettrica

Nelle prossime bollette, una spesa maggiore da affrontare. Lo stima Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia.

“Impennata dei prezzi dell’energia e stangata sulle bollette di elettricità e gas dal primo luglio 2021 in Italia. In base ai dati preliminari è possibile stimare per l’elettricità un aumento intorno al 12% e per il gas oltre il 21%, balzi record mai visti in passato”, spiega il presidente.

Si tratta di un aumento di 23,3 centesimi per chilowattora. Una spesa maggiore annua pari a 66 euro per una famiglia tipo. Per il gas il rincaro è più forte. Un balzo del 21,3% equivale a 89 centesimi per metro cubo per la famiglia tipo. Su base annua, si tratta di una spesa maggiore di oltre 218 euro.

Complessivamente, la spesa sarà di 284,5 euro per famiglia tipo su base annua. Le modifiche delle tariffe annullerebbero i cali accumulati nel 2020 durante la pandemia.

“La decisione finale – ricorda Tabarelli – è attesa nei prossimi giorni dall’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in base alle dinamiche dei prezzi sui mercati internazionali, dove è in atto, in effetti, una piccola crisi causata dalla concomitanza di scarsità di offerta, di ripresa dei consumi e di politiche ambientali restrittive”, continua il presidente.

“C’è una minore produzione da fonti rinnovabili. La spinta più rialzista giunge dai prezzi della CO2 che hanno raggiunto record a 55 euro per tonnellata, il doppio di fine 2020, sulla spinta degli impegni sempre più stringenti dell’Unione Europea sul taglio delle emissioni dei gas serra”, conclude Tabarelli.

Si prevede un’inflazione in forte accelerazione nei prossimi mesi.

26 giugno, 2021