Salva due adolescenti che stavano per affogare in mare, poi muore di arresto cardiaco

Arbus - Inutili i tentativi di rianimare la vittima

Condividi la notizia:











Arbus – Si è tuffato in mare per salvare due adolescenti che stavano per affogare. Poi, probabilmente stremato dalla fatica, è morto per un arresto cardiaco.

Mare

È successo nel primo pomeriggio di oggi a Marina di Arbus, nella parte sud-occidente della Sardegna. L’uomo, un bagnante sulla sessantina, ha notato le due ragazze in grande difficoltà per le onde. Si è quindi buttato in mare per portarle a riva.

L’uomo è riuscito a portare a termine il duplice salvataggio, poi però ha avuto un arresto cardiaco, probabilmente per la fatica. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 in eliambulanza, che hanno cercato di rianimarlo. La vittima però non ce l’ha fatta.

Condividi la notizia:











25 giugno, 2021