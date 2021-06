Salvini: “Chiederò a Draghi lo stop delle mascherine all’aperto”

Coronavirus - La proposta del leader della Lega al premier: “Tutta Europa in questa direzione, dobbiamo considerare tale possibilità"

Roma – “Chiederò a Draghi lo stop dell’obbligo delle mascherine all’aperto”. A dirlo è Matteo Salvini, il leader della Lega.

Intervistato da Radio Anch’io, Salvini sottolinea: “Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità”.

“Entro fine luglio – dice Salvini sempre ai microfoni di Radio Anch’io in un altro passaggio – contiamo che Figliuolo abbia assolto al suo compito in maniera egregia grazie alla collaborazione di tutte le regioni, nessuna esclusa e il Cts, se la situazione è sotto controllo, può rimanere in stand-by. Ma non è necessario che per tutto il resto della nostra esistenza ci sia il Comitato tecnico scientifico. Ripeto, guardiamo alla realtà che ci dice che i sacrifici degli italiani sono stati premiati anche se occorre ancora avere prudenza e buon senso”.

17 giugno, 2021