Saman Abbas al fidanzato: “Attenzione, ho un padre di merda”

Novellara - A "Dritto e rovescio" parla in esclusiva il ragazzo della 18enne: “L’ho sentita per l’ultima volta il 30 aprile"

Condividi la notizia:











Saman Abbas

Novellara – “Attenzione! Ho un padre di merda”. Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa nel nulla a Novellara in provincia di Reggio Emilia, avrebbe messo in guardia il fidanzato dalla sua famiglia. E a dirlo è proprio lui, intervistato in esclusiva dalla trasmissione tv “Dritto e rovescio”.

Parla, ma quello che riesce a dire ai microfoni di Rete 4, non sono che una manciata di parole intervallate dalle lacrime. “Mi aveva detto di avere un padre di merda” sottolinea. Della sua fidanzata non si hanno più notizie dallo scorso 30 aprile. La procura ipotizza che la giovane sia stata uccisa dallo zio con l’aiuto di due cugini e dei genitori e poi seppellita nelle campagna di Novellara. L’ipotesi è che la famiglia abbia voluto farla sparire perché Saman si era opposta a un matrimonio combinato ed era innamorata del ragazzo con cui stava. Lo stesso che ora rompe il silenzio ai microfoni di rete 4.

I due, che si conoscevano da circa un anno, si sarebbero sentiti per l’ultima volta il 30 aprile. “Se non mi faccio sentire per più di 48 ore chiama le forze dell’ordine”, gli avrebbe scritto la ragazza, prima di sparire. Lui, però, non ha avvisato i carabinieri, probabilmente per evitare ritorsioni su di sé e i suoi familiari in Pakistan.

La fuga dei genitori all’aeroporto di Malpensa

Condividi la notizia:











18 giugno, 2021