Saman uccisa dallo zio Danish, il fratello minore conferma

Novellara - Questa mattina l’incidente probatorio in audizione protetta per il 16enne

Condividi la notizia:











Novellara – Ad uccidere Saman Abbas è stato lo zio Danish Hasnain. Lo ha ribadito nell’incidente probatorio il fratello 16enne della ragazza d’origine pachistana scomparsa da quasi un mese e mezzo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Reggio Emilia – I parenti di Saman Abbas ripresi dalle telecamere

Con la sua testimonianza, il minore ha confermato quanto già aveva detto agli inquirenti. L’audizione protetta in tribunale davanti al gip a Reggio Emilia, iniziata questa mattina intorno alle 9:30, è durata poco più di due ore.

Indagati per l’omicidio sono i due genitori, fuggiti in Pakistan, lo zio e un cugino, latitanti in Europa e un altro cugino, attualmente in carcere a Reggio Emilia e collegato con l’udienza di oggi. Il fratello, rintracciato il 10 maggio mentre stava lasciando l’Italia e da allora in una comunità protetta, era già stato sentito e aveva detto che lo zio gli aveva confessato di aver ucciso la giovane, che si era opposta a un matrimonio combinato e voleva andarsene dalla famiglia, dopo essere ritornata a casa per un breve periodo.

Condividi la notizia:











18 giugno, 2021