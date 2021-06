San Lorenzo nuovo - Gli eventi, partiti ieri, termineranno domenica 27 giugno

San Lorenzo nuovo festeggia San Giovanni

San Lorenzo nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – Con un “aperitivo” musicale del maestro Silvia Cerquaglia allestito nel prato antistante i ruderi della chiesa di San Giovanni in Valdilago, e con la piacevole e divertente musica de “Gli Scirockati”, sabato 19 giugno si è aperta la settimana di celebrazioni in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni Battista.

Quest’anno, infatti, la pro loco di San Lorenzo nuovo, in segno di ripartenza dopo la pandemia Covid, ha inteso allestire un cartellone di eventi in occasione della festa di San Giovanni Battista del 24 giugno, figura religiosa particolarmente venerata qui nel caratteristico borgo dell’Alta Tuscia.

Il programma è caratterizzato da una serie di eventi culturali e d’intrattenimento che hanno visto il via sabato 19 giugno e termineranno domenica 27 anche se il culmine di tutto si avrà il 24 giugno in occasione della tradizionale fiera di San Giovanni allestita, come lo scorso anno, al Parco del Vignolo. Sono previste presentazioni di libri, concerti di musica classica, intrattenimenti musicali, attività culturali, camminate ecologiche, ovviamente tutte nell’assoluto rispetto delle misure di contenimento alla pandemia Covid-19: distanziamento, misurazione della temperatura, uso delle mascherine.

Il programma prevede anche una festa degli gnocchi diffusa, per tenere sempre alto il nome di questa tradizionale pietanza, con il coinvolgimento delle locali attività di ristorazione che, in questa settimana, si sono resi disponibili a proporre tra le proprie specialità anche il menù della sagra degli gnocchi a un prezzo calmierato.

“Si tratta di una bella iniziativa proposta dalla pro loco – dice il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – proiettata alla ricerca di attività d’intrattenimento di nicchia compatibili con le norme Covid vigenti e, nel contempo, finalizzata a valorizzare i siti, come la chiesa di San Giovanni per la quale siamo tuttora in attesa dell’erogazione del finanziamento concesso alcuni anni fa nell’ambito del progetto ‘Bellezza – recuperiamo i luoghi culturali dimenticati’ e le tradizioni locali”.



20 giugno, 2021