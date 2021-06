Europei 2020 - La partita venerdì prossimo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera

Monaco di Baviera – Sarà Italia-Belgio per i quarti di finale degli Europei 2020.

Nazionale italiana – Esultanza dopo il gol

Questo è quanto deciso a La Cartuja di Siviglia dove la formazione di Martinez, prossima avversaria della Nazionale di Mancini, ieri sera ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo grazie alla rete di Thorgan Hazard al 42esimo del primo tempo.

La partita tra Italia e Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020, è in programma venerdì 2 luglio alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Chi vince si qualifica per la semifinale del 6 luglio a Wembley.

I 90 minuti saranno visibile in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport, con fischio d’inizio alle 21. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now.

28 giugno, 2021