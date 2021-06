Scende ancora l’incidenza nazionale, da lunedì tutta Italia bianca

Coronavirus - 11 casi ogni 100mila abitanti - Stabile l'Rt a 0,69

Roma – Continua a scendere l’incidenza settimanale nazionale Covid che si attesta a 11 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 17 dei precedenti sette giorni. Resta stabile invece l’Rt, fermo a 0,69.

Intanto per la terza settimana consecutiva la Valle d’Aosta ha registrato un’incidenza settimanale dei casi al di sotto dei 50 per 100 mila abitanti e quindi potrà entrare nella zona con meno restrizioni unendosi a tutte le altre regioni.

Da lunedì 28 giugno tutta Italia sarà in zona bianca. Per quella stessa data cadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, così come prevede l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza.

25 giugno, 2021