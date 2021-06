Scendono Rt e incidenza: 32 casi ogni 100mila abitanti

Coronavirus - Nessuna regione a rischio - Sotto la soglia critica il tasso di occupazione in terapia intensiva

Covid – I tavoli di un bar

Roma – Ancora in calo l’Rt nazionale e l’indice di incidenza, che si attesta a 32 casi ogni 100mila abitanti, contro i 47 della scorsa settimana.

Anche l’Rt, indice di contagiosità si abbassa ulteriormente, raggiungendo quota 0,68, contro lo 0,72 dei sette giorni precedenti. È quanto emerge dalla cabina di regia sul monitoraggio dell’epidemia Covid in Italia.

Tutte le regioni e province autonome sono classificate a rischio basso secondo il Dm del 30 aprile 2020, con un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

Questa settimana, inoltre, nessuna regione o provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (12%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa dalle 1.323 del 25 maggio alle 1.033 del 31 maggio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (11%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa dalle 8.577 alle 6.482.

4 giugno, 2021