Scontro tra Audi e minicar all’Ellera

Viterbo - Sul posto polizia locale e 118

Viterbo – Scontro all’Ellera, coinvolte una macchina e una minicar.

Viterbo – Scontro tra via Istria e via Pola

Poco dopo le 17,30 un’Audi e una minicar si sono scontrate all’incrocio tra via Istria e via Pola. Ancora in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica.

La minicar ha il parafango e una ruota staccati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il 118, ma fortunatamente nessuno dei conducenti avrebbe riportato ferite.

23 giugno, 2021