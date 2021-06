Cronaca - Sul posto carabinieri, 118 e polizia locale - FOTO

Montefiascone – L’incidente stradale nell’incrocio tra via Cassia e via Verentana

Montefiascone – Scontro auto-motorino a Montefiascone.

L’incidente stradale √® avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15,30 nell’incrocio tra via Cassia Nuova e via Verentana nel centro di Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate un’Audi e un motorino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone, la polizia locale e un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno verificato le condizioni del ragazzo alla guida del motorino coinvolto nell’incidente che fortunatamente avrebbe rifiutato il ricovero.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente mentre la polizia locale ha gestito la viabilit√†.

Leggeri rallentamenti al traffico a causa dei mezzi sulla carreggiata.

30 giugno, 2021