Scontro fra due auto sulla Cassia, tre feriti

Acquapendente - Sul posto carabinieri, 118 e tecnici dell'Anas

Acquapendente – L’incidente stradale sulla Cassia

Acquapendente – Scontro tra due auto sulla Cassia, tre feriti.

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9,30 sulla Cassia in località campo Molino ad Acquapendente.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate due auto all’incrocio per Castel Giorgio.

Nell’urto i due mezzi sono stati gravemente danneggiati e tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acquapendente insieme a due ambulanze del 118 che hanno trasporto i feriti all’ospedale di Belcolle.

Sul luogo dell’incidente anche i tecnici dell’Anas per la messa in sicurezza dell’area.

I militari hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica nell’incidente.

28 giugno, 2021