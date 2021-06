Scontro tra imbarcazioni nel lago di Como, morto un 22enne e due feriti

Cronaca - I vigili del fuoco stanno portando a riva il corpo della vittima

Como – Tragedia sul lago di Como. Un ragazzo di 22 anni è morto e altri due sono rimasti feriti in uno scontro tra due imbarcazioni.

Lago di Como

L’incidente è avvenuto al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che lo scontro abbia interessato due motoscafi. Stando a quanto scrive Repubblica, la vittima e gli altri due ragazzi si sarebbero trovati a bordo di un motoscafo quando sarebbero stati investiti da un’altra imbarcazione con a bordo una decina di giovani stranieri che stavano praticando sci nautico. L’impatto è stato molto violente e pare che il 22enne sia morto sul colpo. Gli altri due feriti non sarebbero invece in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente si trovano i vigili del fuoco, che stanno portando a riva le imbarcazioni coinvolte nello scontro. Partecipano alle operazioni anche un elicottero del 118 e la polizia locale. I carabinieri starebbero invece interrogando le persone coinvolte nell’incidente.

Pochi giorni fa c’è stato un altro incidente mortale in un lago del nord, in quello di Garda, a Salò. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 19 giugno e domenica 20. A perdere la vita due giovani di 37 e 25 anni, che si trovavano in una barca di legno. Sembrerebbe che la loro imbarcazione sia stata speronata da un motoscafo con a bordo due turisti tedeschi di 52anni. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo nell’impatto, mentre la 25enne sarebbe sbalzata in acqua e poi morta annegata. I due tedeschi, ritornati in Germania, sono indagati a piede libero per duplice omicidio e omissione di soccorso.

25 giugno, 2021