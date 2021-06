Viterbo - Intervento di polizia locale e 118 in strada Bagni

Viterbo – Scontro scooter-bici, un ferito.

118 e polizia locale

Incidente stradale intorno alle 20 a Viterbo.

Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra uno scooter e una bici in strada Bagni.

Ferito il ciclista soccorso dal 118.

Sul posto per i rilievi e la viabilità sono arrivati gli agenti della polizia locale.

4 giugno, 2021