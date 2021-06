Scuola musicale comunale, tutto pronto per i saggi

Paola Bugiotti



Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via i saggi degli allievi della scuola musicale comunale di Viterbo. Tre gli appuntamenti, tutti alla sala Mendel del convento dei Padri Agostiniani alla Trinità.

Si comincia mercoledì 23 giugno alle 18 con la classe di violino del maestro Giuliano Bisceglia, di pianoforte del maestro Valter Fischetti, di tromba del maestro Luca Seccafieno e di flauto del maestro Alessandro Cilona.

Venerdì 25 giugno alle 17,30 sarà la volta della classe di violoncello del maestro Daniela Bellavia.

A seguire, lunedì 28 giugno alle 17,20 si proseguirà con le classi di pianoforte dei maestri Maria Cristina Paolucci e Fabrizio Viti. Le attività musicali sono coordinate dal maestro Fabrizio Bastianini.

“Nonostante le difficoltà della pandemia – ha sottolineato Paola Bugiotti, consigliere comunale, presidente della scuola musicale – l’attività della scuola musicale non si è fermata, anzi, alternando lezioni in presenza e a distanza, ha continuato a operare, e, con mia grande soddisfazione, alla fine di questo difficile anno, gli allievi si esibiranno nei saggi finali, anche come segno di resilienza e voglia di tornare a vivere e a esprimersi attraverso la musica”.

Comune di Viterbo