“A scuola senza mascherine, le condizioni ci sono”

Coronavirus - Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: “Immunità di gregge a settembre obiettivo alla portata"

Andrea Costa

Roma – “L’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge entro la fine di settembre è ancora assolutamente alla portata”, per cui “nel momento in cui si raggiungerà, dobbiamo valutare l’ipotesi di non fare indossare più le mascherine a scuola”. A dirlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

“La prospettiva che dobbiamo dare è il ritorno alla normalità e iniziare l’anno scolastico in presenza e senza mascherine. Ci sono le condizioni”, ha concluso.

23 giugno, 2021