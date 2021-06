Sempre più comuni Covid-free ma prudenza dai sindaci: “Nemico non ancora sconfitto”

Coronavirus - Nella Tuscia meno di novanta casi - Ieri un morto nell'alto Lazio

Viterbo – (r.s.) – Nella Tuscia sempre meno positivi e sempre più comuni Covid-free. Ieri si sono liberati del virus Oriolo Romano e Soriano nel Cimino. Ma i sindaci continuano a fare appello alla prudenza: “Non mollare”.

“Le riaperture concesse – afferma Fabio Menicacci, primo cittadino di Soriano – sono una conquista che ci siamo faticati e devono essere la ripartenza delle attività sociali ed economiche, ma sono anche il frutto della campagna vaccinale. Continuiamo, però, a stare attenti. Questo nemico invisibile e subdolo non è stato definitivamente sconfitto. Ricordiamo sempre le regole, specialmente adesso che cominciamo a riprenderci nuovamente le nostre libertà”.

Poi il bilancio. “In questa seconda fase della pandemia – ricorda Menicacci – abbiamo registrato 281 positivi e purtroppo 12 di questi sono deceduti. Il fenomeno ha interessato 154 nuclei familiari. Per chi ha avuto la disgrazia di dover convivere con la positività non è stato sempre semplice, specialmente per quelle famiglie che hanno dovuto piangere i loro congiunti”.

Invito a “non abbassare la guardia” anche dal sindaco di Oriolo Romano Emanuele Rallo, che ha comunicato pure la guarigione dell’assessora Laura Bruzzechesse.

La Asl di Viterbo ieri ha accertato un nuovo caso nella Tuscia (a Castel sant’Elia) ma grazie alle nove negativizzazioni gli attualmente positivi scendono sotto quota novanta: sono 86. All’ospedale di Belcolle, nel reparto di malattie infettive, resta ricoverato un solo paziente Covid.

Nel resto dell’alto Lazio, un morto in Sabina: si tratta di un uomo di 81 anni. Il bollettino di ieri dell’azienda sanitaria di Rieti riportava anche un contagio e cinque guarigioni, mentre quello della Asl Roma 4 rispettivamente uno e dodici.

Il bollettino della Asl di ieri: Un solo positivo a Castel Sant’Elia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15534 (4064 a Viterbo; 11470 in provincia)

Attualmente positivi: 86

Guariti: 14995

Morti: 453 + 1

Ricoverati: 1

Usciti dalla quarantena: 21357

Comuni con positivi

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3943 guariti)

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1016 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 748 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 624 guariti)

Tarquinia: 596 casi (13 morti e 577 guariti)

Nepi: 492 casi (17 morti e 474 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 379 guariti)

Vitorchiano: 317 casi (3 morti e 310 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 248 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 214 guariti)

Montalto di Castro: 187 casi (6 morti e 176 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 167 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 152 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 130 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 120 guariti)

Ischia di Castro: 127 casi (4 morti e 120 guariti)

Gallese: 115 casi (88 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 109 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 92 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 51 guariti)

Graffignano: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Comuni Covid-Free

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 378 guariti)

Ronciglione: 374 casi (15 morti e 359 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Sutri: 285 casi (10 morti e 275 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 152 casi (5 morti e 147 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

24 giugno, 2021