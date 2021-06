Serve alcolici a minorenne, bar chiuso per 10 giorni

Terni - Lo fa sapere la questura - Divieto d'accesso ai locali del centro per due giovani

Condividi la notizia:











La polizia di Terni

Terni – Chiuso per dieci giorni un bar del centro a Terni per aver somministrato bevande alcoliche a un minorenne. Lo rende noto la questura locale.

Il 10 maggio i genitori del giovane “avevano presentato un esposto in questura nei confronti del titolare del locale, dopo che il figlio era rientrato a casa completamente ubriaco e, alla richiesta di spiegazioni, aveva riferito di aver bevuto sostanze alcoliche al banco di un bar del centro storico, dove nessuno, prima della somministrazione, gli aveva controllato i documenti di identità” spiega la questura.

La nota riferisce poi che gli accertamenti effettuati da agenti di polizia in borghese “avevano permesso di appurare come il locale fosse frequentato da giovanissimi, servendo in particolare un cocktail chiamato Quattro bianchi, a base di gin, vodka, tequila e rum”. Gli agenti “hanno accertato in diverse occasioni che numerosi ragazzini uscivano dal locale con in mano bicchieri che emanavano un forte odore alcolico, circostanza poi confermata da alcuni di loro”.

“Lo stesso locale – prosegue la questura – era stato sanzionato già una volta febbraio per la mancata esposizione della Scia e due volte a marzo per la violazione delle normative anti-Covid, per aver continuato la somministrazione di alimenti e bevande all’interno del locale oltre l’orario previsto. Alla luce di questi eventi, il questore di Terni, Bruno Failla, ha adottato il provvedimento della sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti dell’attività”.

La questura fa inoltre sapere che due giovani sono stati colpiti dal provvedimento del Daucr – Divieto d’accesso ai pubblici esercizi del centro urbano.

“Un provvedimento – dice la nota – della durata di sei mesi, è stato adottato nei confronti di un ternano di 28 anni il quale, lo scorso marzo, era rimasto coinvolto nei fatti relativi all’accoltellamento, per futili motivi, di un suo coetaneo, avvenuto in via Fratti”.

L’altro provvedimento “è stato adottato per un anno nei confronti di un giovane egiziano di 21 anni, arrestato dalla squadra volante perché (fermato nel centro cittadino dove è maggiore l’affluenza di giovani) era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, suddivisa in dosi pronta per essere ceduta, e di denaro contante, ritenuto provento dello spaccio”. Per il giovane il tribunale di Terni aveva disposto l’obbligo di presentazione in questura tutti i giorni, a cui si è aggiunto il divieto di accedere e stazionare per un anno nei locali del centro cittadino.

Condividi la notizia:











10 giugno, 2021