Una settimana di studi per approfondire il Concilio di Trento

Caprarola - Dal 5 al 9 luglio al centro di spiritualità "Santa Teresa"

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Il Concilio di Trento ha rappresentato una tappa fondamentale nella storia della chiesa. C’era stato l’atto di accusa di Lutero contro le indulgenze. Un decennio dopo, Roma aveva subito il famoso “sacco” a opera dell’Imperatore Carlo V. In Germania covava la rivolta ambigua dei principi, i contadini si preparavano alla rivolta.

Non fu facile la convocazione di un Concilio: troppe le divisioni all’interno della stessa chiesa, troppe le diffidenze dei “protestanti”. Anche la sede fu oggetto di discussione. Alla fine fu scelta Trento, ma nel corso dello svolgimento non mancarono gli spostamenti di sede.

Per conoscere, approfondire questo tempo di travaglio fecondo di salutari conseguenze, si terrà a Caprarola, presso il Centro di Spiritualità “Santa Teresa” una settimana di studi dal 5 al 9 luglio.

Destinatari i sacerdoti e seminaristi, ma aperto auspicabilmente alla partecipazione di laici interessati.

Questo il programma: Lunedì 5 luglio, il professore Fulvio Ferrario teologo valdese della facoltà valdese di teologia, parlerà sul tema: “Lutero: la parola di Dio come un torrente in piena”.

Martedì 6 luglio, si parlerà de “I movimenti di riforma della chiesa cattolica, soprattutto in ambito italiano, paralleli all’attività dei riformatori”. Relatore sarà il professore Michele Camaioni docente all’Università di Tubinga e Roma Tre.

Mercoledì 7 luglio, il professore Alfredo di Napoli, Università di Bari, tratterà l’argomento: “La prima risposta di Roma a Lutero: Scomunica e inquisizione romana”.

Giovedì 8 luglio, il professore Roberto Del Riccio, docente alla facoltà teologica dell’Italia meridionale, affronterà l’argomento centrale: “Il Concilio di Trento come risposta teologica alla posizione di Lutero”.

Venerdì 9 luglio, il tema della “Recezione del Tridentino e i suoi effetti nella vita della chiesa”, sarà presentato dal professore Claudio Canonici, direttore dell’Istituto di Scienze Religiose “A. Trocchi” Civita Castellana.

Il corso si svilupperà con tre lezioni al giorno tra mattina e pomeriggio e consentirà l’intervento attivo dei partecipanti.

Un’occasione per riscoprire la storia e, soprattutto, per trarne delle indicazioni per questo nostro tempo presente, nel riscoprire un modo “significativo” di vivere la fede oggi, in stretto rapporto con le situazioni di vita e con le esigenze di crescita personale e di responsabilità sociale.



Giancarlo Palazzi

26 giugno, 2021