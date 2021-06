Si chiude la vicenda dei marò, la corte suprema indiana accetta il risarcimento e fa cadere tutte le accuse

New Delhi – Si chiude dopo 9 anni la vicenda giudiziaria dei marò.

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone

La corte suprema indiana ha infatti formalmente accettato l’offerta di risarcimento avanzata dalle autorità italiana e ha annullato tutte le accuse carico dei due fucilieri della marina militare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Questi ultimi il 15 febbraio 2012, imbarcati a bordo di un mercantile italiano avrebbero ucciso due pescatori indiani davanti alle coste del Kerala scambiandoli per pirati in procinto di attaccare le nave. La notizia della chiusura della vicenda è stata resa nota via twitter, tra gli altri, dal vicepresidente della commissione dell’Unione europea Paolo Gentiloni. Già nell’aprile scorso si era delineata questa soluzione, mancava solo la presa d’atto della giustizia indiana.