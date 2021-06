“Si sta realizzando il nostro sogno, finalmente riapriamo il canile di Bagnaia”

Viterbo - Paola Viglino scrive allo scomparso Francesco Sterpa, presidente dell’associazione amici animali onlus, a cui lei è subentrata, per annunciargli la bella notizia su cui lui aveva lavorato

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Paola Viglino allo scomparso Francesco Sterpa, presidente dell’associazione amici animali onlus, a cui lei è subentrata. Lui si è battuto per ottenere la riapertura del canile di Bagnaia (struttura che era stata temporaneamente chiusa all’ingresso di altri cani e a cui è arrivata ieri l’autorizzazione per ospitarne fino a un massimo di 200, rispetto ai 120 di prima) – Caro Francesco,

anche a nome di tutti gli amici e i soci della associazione onlus “Amici Animali” e nel solco del lascito morale della mia cara mamma Elvia, sono a scriverti questi miei pensieri come se tu fossi ancora qui, con noi, ancora su questa terra e in questa dimensione, perché di fronte al mistero della morte, tuttora irrisolto, abbiamo la confortante certezza che fino a quando il pensiero di chi ci ha lasciato vive in noi, quella persona non è definitivamente scomparsa.

Francesco Sterpa

In realtà, ci sono molti che nel loro percorso esistenziale non lasciano traccia e altri, perle rare e preziose, che perpetuano il loro ricordo con la memoria del loro incessante e proficuo operare per la comunità che ha avuto la fortuna di averli.

Francesco, tu sicuramente appartieni alla schiera di coloro che non hanno mai considerato gli altri come estranei, che hai aborrito il distacco e il disinteresse verso gli ultimi, che invece sono stati spesso i primi nei tuoi pensieri.

Hai dedicato molte energie a un sogno che noi animalisti viterbesi, insieme a moltissimi cittadini, coltiviamo da tempo, realizzare il parco canile, una forma nuova e più civile per dare un’opportunità di vita decorosa ai cani abbandonati, loro si veramente gli ultimi tra gli ultimi.

Ora questo sogno si sta realizzando realmente, finalmente riapriamo e torniamo operativi, grazie alla sensibilità di tanti amministratori comunali e dirigenti Asl che si sono adoperati, al di la dei loro schieramenti politici, al di sopra di ogni appartenenza, perché una comunità che non si occupa dei loro amici a quattro zampe, credetemi, ha ben poco di umano.

Ovunque tu sia, caro Francesco, ti giunga la gratitudine dei nostri pensieri e la fattività del nostro agire, nel solco del tuo esempio, memori dei tuoi insegnamenti, senza mai chiederci cosa gli altri possano fare per noi, bensì preoccupati di cosa noi possiamo fare per loro.

Paola Viglino

– L’assessore Barbieri sul canile comunale: “Arrivata l’autorizzazione a ospitare fino a un massimo di 200 cani”

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021