Si suicida a 18 anni, la procura indaga per omofobia e bullismo

Torino - Il ragazzo poco mesi fa aveva scritto su Instagram: "Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta"

Condividi la notizia:











Torino – Aveva da poco compiuto 18 anni, il ragazzo che la scorsa domenica si è tolto la vita gettandosi sotto un treno tra la stazione di Torino Lingotto e Moncalieri. La procura di Torino ha aperto un’indagine sulla morte del ragazzo. Le ipotesi di reato sono omofobia e bullismo.

Un’aula di tribunale

Ne dà notizia La Stampa. Il ragazzo non ha lasciato nessun messaggio, prima di togliersi la vita, ma sulla sua pagina Instagram, oltre ai tanti messaggi di cordoglio, è appara anche la frase choc “morte ai gay”.

“Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta”, aveva scritto il ragazzo qualche mese fa in un post su Instagram, come a indicare che la sua omosessualità non fosse sempre accettata.

“L’ennesimo ragazzo morto suicida perché deriso e insultato per il suo orientamento sessuale – ha twittato il deputato del Partito democratico Andrea Rossi -. L’ignoranza e l’omofobia sono piaghe ancora presenti in Italia. Riposa in pace”.

Condividi la notizia:











27 giugno, 2021