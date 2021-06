Si torna in pista, in 2700 ballano nella prima discoteca Covid-free

San Marino - L'accesso è stato consentito a chi presentava il certificato di vaccinazione o il referto del tampone effettuato 48 ore prima dell'ingresso

Condividi la notizia:











Discoteca

San Marino – Si torna in pista. 2700 persone ballano nella prima discoteca Covid-Free.

Shooting club è una discoteca a cielo aperto a San Marino. Dopo questo lungo stop, causato dalla pandemia, giovani e adulti si sono divertiti tutta la notte fino alle prime luci dell’alba.

“Abbiamo dimostrato che è possibile organizzare eventi in perfetta sicurezza e osservando le disposizioni per il contenimento del contagio”, affermano gli organizzatori dell’evento, il gruppo musica di Riccione e la segreteria di stato per il Turismo di San Marino.

L’ingresso è consentito solo a chi ha un certificato di vaccinazione o di guarigione. È valida l’attestazione anche di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore prima dell’ingresso in discoteca.

250 i lavoratori tra baristi, tecnici e pr. 100 gli steward della sicurezza che hanno presidiato i check point. Si riparte.

Condividi la notizia:











20 giugno, 2021