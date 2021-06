Si tuffano nel Po, un morto e un disperso

Reggio Emilia - Sono attualmente in corso le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Reggio Emilia – Il cadavere di una persona è stata ritrovata nelle acque del Po, mentre un’altra risulta ancora scomparsa.

Il Po

È successo nel primo pomeriggio di oggi a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Sembrerebbe che un gruppo di cinque o sei persone stesse facendo una grigliata sulla riva del Po. A un certo punto un signore romeno di 58 anni è entrato in acqua, probabilmente per recuperare la sua canna da pesca finita a 20 metri dalla spiaggia, ma ha incontrato delle forti difficoltà per via della corrente dell’acqua. L’uomo è stato ritrovato più tardi, ma ormai senza vita.

Per cercare di aiutarlo, si sono tuffate in acqua altre due persone. Una è riuscita a ritornare alla riva, mentre l’altra, un romeno 32 anni, risulta disperso. Sono attualmente in corso le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco, che stanno impiegano i sommozzatori.

Condividi la notizia:











27 giugno, 2021