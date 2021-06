“Si va verso un’Italia tutta in zona bianca”

Covid - Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali: “I sacrifici dei cittadini hanno pagato”

Roma – “Si va verso unItalia tutta in zona bianca”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, parlando a radio Radicale.

“I dati della pandemia incoraggiano – ha spiegato la ministra -. Abbiamo una costante riduzione dei contagi e delle terapie intensive. Si va verso un`Italia tutta zona bianca. I sacrifici degli italiani ma anche la strategia di una riapertura graduale da parte del governo hanno pagato”.

“Si tratta di procedere nel lavoro che stiamo facendo – ha aggiunto Mariastella Gelmini – attraverso una campagna di vaccinazioni che si deve estendere il più possibile e che fino a questo momento ha visto un clima di leale collaborazione tra lo stato, le regioni, la struttura commissariale e la protezione civile. Andiamo verso una stagione di ripartenza, e questo ci aiuta e ci fa ben sperare. Stiamo sconfiggendo questo virus, e al tempo stesso il governo ha messo in campo risorse per affrontare anche la crisi sociale ed economica causata dal Covid”.

Da lunedì Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise sono passate in zona bianca. Dalla prossima settimana potrebbero aggiungersi anche Abruzzo, Veneto e Liguria. La conferma arriverà venerdì con il consueto monitoraggio settimanale. È possibile che da metà giugno la fascia bianca venga estesa anche ad altre regioni.

Il parametro che determina il passaggio è quello dell’incidenza settimanale. Per poter passare in zona bianca è necessario che nella regione vengano registrati meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane di fila.

2 giugno, 2021