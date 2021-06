Sindacalista investito e ucciso, ai domiciliari il camionista arrestato

Biandrate - È accusato di omicidio stradale e resistenza

Biandrate – Sindacalista travolto e ucciso durante un presidio di lavoratori della logistica, disposti gli arresti domiciliari per l’autista arrestato. Lo ha deciso il giudice al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, nel carcere del capoluogo piemontese.

Adil Belakhdim, 37 anni, è morto lo scorso 28 giugno all’ingresso del centro distribuzione di Biandrate, in provincia di Novara, investito da un camion che stava facendo manovra.

L’interrogatorio per l’autista di 25 anni, si è svolto nel carcere di Novara ed è durato per circa tre ore, durante le quali il camionista ha ricostruito quanto accaduto venerdì mattina.

Il giovane si sarebbe detto più volte dispiaciuto e avrebbe precisato che non aveva intenzione di investire nessuno. “Il mio assistito ha fornito la massima collaborazione”, ribadisce il suo legale, Gabriele de Juliis. Il 25enne è accusato di omicidio stradale e resistenza.

“Non si è accorto di aver ucciso il sindacalista. È scappato solo per paura di essere linciato – spiega l’avvocato, così come riferisce il Corriere della Sera -. Abbiamo scelto di rispondere a tutte le domande del gip. Vogliamo emerga la verità. Ha detto di non essersi nemmeno accorto di avere una persona dietro l’autoarticolato. Con molta probabilità ha fatto una manovra azzardata, ma del tutto inconsapevole. E soprattutto senza volontà di compierla. Poi è fuggito per paura. Sapeva che scegliendo di forzare il posto di blocco avrebbe rischiato di essere picchiato dai manifestanti”.

Nel frattempo è stata lanciata una raccolta fondi è stata lanciata dai colleghi di Adil, per sostenere la sua famiglia e aiutarli nelle spese legali. La moglie attende ora l’esito dell’autopsia, che sarà mercoledì, e il nulla osta per i funerali che si svolgeranno in Marocco.

