“Sindaco non invitato a inaugurazione deposito Cotral…”

Civita Castellana - Il consigliere regionale di FdI Giancarlo Righini chiede spiegazioni in un'interrogazione a Zingaretti

Giancarlo Righini

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Difficile credere si sia trattato di una dimenticanza. Appare impossibile che nell’organizzare il cerimoniale, nessuno tra Regione Lazio, staff dell’assessore ai Trasporti e organizzazione Cotral si sia accorto che non era stato invitato proprio il sindaco di Civita Castellana.

Dato il contenuto non politico dell’evento, a meno che non si tratti di un caso di amnesia collettiva, il mancato coinvolgimento del primo cittadino potrebbe apparire fatto apposta.

In attesa di chiarimenti istituzionali e aziendali, con tanto di scuse al sindaco Luca Giampieri, ho presentato un’interrogazione al presidente del Lazio e all’assessore ai Trasporti, per accertare le ragioni della “strana” esclusione del sindaco del comune in cui si trova la struttura, a fronte della presenza alla cerimonia di diversi sindaci dei paesi limitrofi ed altre figure istituzionali.

Giancarlo Righini

Consigliere regionale del Lazio di FdI

23 giugno, 2021