“Il sindaco ha reso il dibattito impossibile e abbiamo abbandonato la seduta”

Bassano in Teverina - Il gruppo di minoranza "Bassano di tutti" attacca Alessandro Romoli

Il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Durante lo scorso consiglio comunale, il sindaco Romoli è riuscito, come sempre, a dare il meglio di sé ed abbassare ad un nuovo livello il dialogo tra la maggioranza e l’opposizione.

Alla fine del consiglio, infatti, la consigliera Saltalamacchia è stata accusata di “minacciare” l’amministrazione, solo per aver detto, in sostanza, che tutti i nodi vengono al pettine, prima o poi.

Sono due anni che proviamo a fare chiarezza sui contributi dati alle associazioni, a ribadire che non possono essere affidati incarichi sempre alle stesse persone o ditte e che, prima di investire soldi sul Borgo o sul cambio della sede comunale (del tutto inutile perché quella attuale è nuovissima), bisogna ripopolare il paese. Ma, in tutto questo scenario, la cosa più grave è stato il modo con cui il sindaco si è rivolto alla minoranza, alzando la voce e rendendo il dibattito impossibile.

Questo è inaccettabile. Per questo motivo abbiamo abbandonato la seduta: non siamo certo dei ragazzini che devono rimanere a sentire la predica di un padre, ma dei suoi pari che in consiglio devono avere sempre possibilità di replica.

Il gruppo di minoranza “Bassano di tutti”

28 giugno, 2021