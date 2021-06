Il soprano Ines Salazar a OperaExtravaganza

Vetralla - Sabato 26 giugno ore 21 al teatro del Giardino segreto

Vetralla – Il celebre soprano, Ines Salazar a OperaExtravaganza. Sabato 26 giugno, ore 21 al Teatro del Giardino Segreto, Vetralla.

Non perdete questa splendida serata di galà d’opera sotto le stelle. Si esibiranno voci d’eccezione, in un panorama internazionale della lirica, dirette e curate in un percorso magistrale dal celebre soprano Ines Salazar.

Salazar ha calcato le scene più importanti del teatro lirico mondiale, interpretando ruoli di spessore a fianco di illustri personaggi come Luciano Pavarotti e Franco Zeffirelli.

OperaExtravaganza, nota associazione culturale del territorio, organizza ormai da diversi anni una master internazionale estiva che vede giungere da diversi paesi giovani interpreti per studiare e perfezionare la loro voce con il celebre soprano.

La masterclass è in corso di svolgimento presso l’Associazione (21/26 giugno 2021) e sabato 26 giugno, ore 21, a conclusione dell’intenso lavoro, si terrà il concerto finale nel Teatro all’aperto del Giardino di OperaExtravaganza. Il programma, toccando volutamente linee melodiche sublimi, drammatiche e virtuose, spazierà nei repertori lirici più amati, da Gounod a Donizetti, da Mascagni a Puccini e Tosti, e sarà in forma scenica. Interpreti della serata: Venicia Sandria Rasmussen (Soprano), Youn Im (Soprano), Carlo Savarese (Tenore), Luca Vissani (Tenore), Andrea Carcassi (Basso) accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Bosso. L’occasione, per gli amanti della lirica, e non solo, è davvero speciale.

Per partecipare all’evento è richiesta prenotazione ai seguenti contatti:

OperaExtravaganza

Cell. + 39 346-7474 907 + 39 340-1458 555

susanna@operaextravaganza.com

operaextravaganza.com

OperaExtravaganza

