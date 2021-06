Sorpreso a rubare in appartamento, aggredisce i poliziotti con una bottiglia di vetro

Viterbo - Polizia - L'uomo è stato arrestato martedì sera, aveva con sé uno zaino con oggetti trafugati dalla casa

Condividi la notizia:











Polizia

Viterbo – Sorpreso a rubare all’interno di un appartamento, reagisce aggredendo i poliziotti a calci, pugni e con una bottiglia di vetro e finisce arrestato.

Serata movimentata quella di martedì per gli agenti della questura di Viterbo, intervenuti in seguito a una segnalazione di furto in atto in una casa del centro.

Come riporta la nota della stessa questura, i poliziotti sono arrivati sul posto, trovando la porta semi aperta e “all’interno un uomo con una bottiglia in mano”. Vistosi scoperto, l’uomo “si scagliava contro gli agenti, con pugni e calci, utilizzando anche la bottiglia di vetro, ma veniva bloccato e immobilizzato. L’appartamento era stato messo a soqquadro, con il mobilio e le suppellettili fuori posto”.

La questura spiega quindi che l’uomo, uno straniero di 28 anni, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di “un telefono cellulare d’ingente valore, denunciato come oggetto di furto”. Vicino alla porta d’ingresso dell’appartamento, inoltre, è stato “recuperato uno zaino, con all’interno diversi oggetti asportati dalla casa”.

“L’uomo, poi condotto in questura, ha continuato con atteggiamenti oltraggiosi nei confronti degli operatori, cercando ripetutamente lo scontro fisico” aggiunge la nota. Il 28enne è stato quindi arrestato per “furto, lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione. Arresto convalidato oggi a seguito dell’udienza per direttissima”.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021