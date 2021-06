Sospesione del cashback e proroga dello stop all’invio delle cartelle esattoriali, il governo vara il nuovo dl lavoro

Roma - Esteso fino al 31 ottobre il blocco dei licenziamenti per il settore tessile e calzaturiero

Roma – Dopo un’ora e mezza di riunione del consiglio dei ministri, il governo ha approvato il nuovo decreto lavoro. Tra le principali misure la sospensione del cashback per sei mesi, la proroga della sospensione dell’invio delle cartelle esattoriali per due mesi e il prestito ponte per Alitalia.

Roma – Palazzo Chigi

Sospensione del cashback per sei mesi

Come già anticipato nei giorni scorsi, il governo ha deciso di sospendere il cashback. Una decisione che ha fatto discutere non poco la maggioranza, divisa al suo interno tra quanti sostengono la misura e quanto invece la criticano. Ad ogni modo, i fondi risparmiati dalla sospensione del cashback, circa 1,5 miliardi, verranno investiti sulla riforma degli ammortizzatori sociali. La sospensione entra in vigore da domani e sarà in vigore fino al 31 dicembre.

Proroga della sospensione dell’invio delle cartelle esattoriali per due mesi

La sospensione dell’invio delle cartelle esattoriali è stata prorogata per altri due mesi. Resterà dunque in vigore fino al 31 agosto. Il decreto, a quanto si apprende, dispone anche il differimento del tariffario Tari da parte dei comuni dai 30 giugno al 31 luglio.

Licenziamenti

È stato esteso fino al 31 ottobre il blocco dei licenziamenti per il settore tessile e calzaturiero, il più colpito dalla crisi economia scaturita dalla pandemia da Covid-19.

Prestito ponte per Alitalia

Il prestito ponte da 400 milioni per Alitalia, in scadenza oggi, viene prorogato fino al 16 dicembre prossimo. Istituito, a quanto si apprende, un fondo da 100 milioni di euro per il rimborso dei biglietti per il 2021 “diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati”.

30 giugno, 2021