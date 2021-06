Spara a un uomo armato di coltello alla stazione Termini, indagato poliziotto

Roma - Si tratta di un atto dovuto per procedere con le verifiche di rito

Roma – È indagato per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi il poliziotto che sabato ha sparato ad un ghanese di 44 anni che brandiva un coltello. Si tratta, come riferisce l’Ansa, di un atto dovuto che serve per procedere con le verifiche di rito.

Roma – Gira armato di coltello, poliziotto spara e lo ferisce

Il fatto è avvenuto sabato sera intorno alle 19. Il ghanese avrebbe estratto un coltello terrorizzando i passanti. A notarlo sarebbe stato un addetto alla vigilanza della stazione Termini.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno subito accerchiato l’uomo. Un poliziotto ha anche provato a disarmarlo, colpendolo al braccio. Ma l’uomo non ha desistito, continuando a brandire. A quel punto si è sentito uno sparo. Un agente ha esploso un colpo verso il 44enne e l’ha ferito all’inguine.

Il cittadino africano è attualmente ricoverato, in stato di detenzione, al Policlinico Umberto I, non è in pericolo di vita.

22 giugno, 2021