Cronaca - Uno è stato colpito alla testa ed è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva - Si sarebbe trattato di una lite per una donna

Ibiza – Sparatoria nella notte a Ibiza. Feriti due italiani, uno è stato colpito alla testa ed è grave.

Gli spari sarebbero stati esplosi durante una festa privata che si è tenuta nella notte in un appartamento dell’isola. Un ragazzo italiano di 28 anni sarebbe in gravi condizioni perché colpito alla testa, mente un 35enne, anche lui italiano, sarebbe stato colpito di striscio a un ginocchio.

In un primo momento la polizia spagnola aveva parlato di un agguato. La versione era infatti quella di un gruppo di persone armate arrivato sul luogo della festa a bordo di un veicolo che aveva aperto il fuoco sui partecipanti.

Secondo quanto riporta l’Agenzia giornalistica Italia (Agi), invece, non si sarebbe trattato di un agguato ma di una rissa per motivi di gelosia degenerata in sparatoria. Stando a quanto riporta l’Agi, che cita fonti investigative, i tre protagonisti dell’episodio, tre italiani di 28, 33 e 35 anni, stavano partecipando a una festa privata nell’appartamento abitato dal più giovane quando sarebbe scoppiata tra loro una rissa per la partner di uno dei ragazzi.

Per l’Agi, a tirare fuori la pistola sarebbe stato il 33enne, che avrebbe prima colpito il padrone di casa con il calcio della sua pistola, poi avrebbe esploso dei colpi ferendolo alla testa e a al ginocchio. Il 35enne sarebbe stato invece colpito di striscio al ginocchio, in maniera non grave.

Il 28enne sarebbe stato operato d’urgenza nella notte per l’estrazione del proiettile dal cranio. Ora è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Le forze dell’ordine sarebbero ora sulle tracce del 33enne.

5 giugno, 2021