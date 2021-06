Spedizioni punitiva con mazze di ferro e coltelli, tre arresti

Civitavecchia - Il movente sarebbe passionale - La vittima è finita in ospedale

Civitavecchia – “Tre persone arrestate dalla polizia di stato per un’efferata aggressione nel centro di Civitavecchia”. Lo fa sapere il commissariato di Civitavecchia con una nota.

“Arrestati in flagranza di reato dagli agenti del locale commissariato, diretto da Paolo Guiso, due civitavecchiesi quarantenni e fratelli e un terzo loro complice, 35enne, autori sabato scorso di una pericolosa aggressione ai danni dell’ex convivente della donna anche lei partecipe al fatto.

Erano le 21 circa della sera quando la volante del commissariato è intervenuta tempestivamente in via Mazzini dove era in corso una furibonda rissa tra un gruppo di persone, alcune delle quali armate di mazze di ferro.

Gli agenti, sul posto, hanno fermato i tre arrestati nonché, nei pressi, anche la vittima che presentava una vistosa ferita lacero contusa al naso e gli indumenti strappati. Immediatamente soccorso, il ferito è stato trasportato all’ospedale più vicino e refertato con sette giorni di prognosi.

Subito avviate le indagini, ascoltando tutti i presenti e alcuni testimoni oculari, gli agenti delle volanti e della squadra di polizia giudiziaria, sono riusciti in breve tempo a ricostruire l’accaduto.

È così emerso che i tre arrestati avevano organizzato una spedizione punitiva ai danni dell’ex convivente della donna, reo di aver cercato di convincerla a tornare con sé offrendole della sostanza stupefacente, malgrado lei fosse da poco uscita dai problemi di tossicodipendenza.

Gli inquirenti hanno anche rinvenuto e sequestrato, all’interno di una Golf, una chiave in ferro svita bulloni e il coltello usati per l’aggressione, che avrebbero pertanto potuto avere ben altre conseguenze se gli agenti non fossero intervenuti in tempo.

Al termine delle indagini i tre venivano dichiarati in arresto per i reati di lesione aggravata, minacce aggravate e porto di armi improprie e quindi associati in carcere a disposizione della locale autorità giudiziaria, che provvederà alla convalida del provvedimento”.

28 giugno, 2021