Sri Lanka, affondata nave cargo con a bordo sostanze chimiche

Colombo - A bordo era scoppiato un incendio lo scorso 20 maggio - Le autorità: “Peggior disastro ambientale della storia del paese"

Condividi la notizia:











Colombo – È affondata la nave cargo con a bordo sostanze chimiche che lo scorso 20 maggio si era incendiata al largo delle coste dello Sri Lanka e aveva iniziato a riversare in acqua diverse tonnellate di carburante e microplastiche, provocando un enorme disastro ambientale.

Sri Lanka – La nave cargo incendiata e affondata

A bordo della nave, l’MV X-Press Pearl, mercantile immatricolato a Singapore, c’erano circa 25 tonnellate di acido nitrico, idrossido di sodio e altri componenti chimici pericolosi, oltre a 28 container di materiali grezzi utilizzati per la produzione di buste di plastica; nei suoi serbatoi c’erano più di 300 tonnellate di carburante.

Il cargo mercantile è naufragato al largo della costa orientale dopo un incendio a bordo, dando inizio al peggior disastro ambientale della storia del paese, come hanno dichiarato le autorità locali.

In queste ore il governo di Colombo ha deciso di vietare la pesca a 50 miglia dalla costa. L’equipaggio, formato da 25 marinai e tecnici, è stato evacuato in tempo, ma nonostante la corsa contro il tempo di vigili del fuoco e guardia costiera che hanno domato per giorni le fiamme, il cargo non ha retto ed è affondato lo stesso: ora si temono non solo le perdite dell’acido ma anche delle centinaia di tonnellate di carburante, un cocktail di veleni dannosissimi all’ecosistema.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021