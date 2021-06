“Stop a vendita per asporto di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo”

Viterbo - Dalle 22 alle 6 - Il sindaco Arena firma l'ordinanza in vigore dal primo luglio al 30 settembre - Obbligo ai gestori delle attività di somministrazione di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati - Multe fino a 500 euro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In vigore dal 1 luglio al 30 settembre 2021 l’ordinanza del sindaco Arena (n. 46 del 25/6/2021), per l’adozione di provvedimenti in merito a bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo, e al consumo di alcolici.

Giovanni Arena

L’ordinanza, sottoscritta dal primo cittadino in data odierna, riguardante il centro capoluogo – escluse le frazioni – prevede, nello specifico, due distinte situazioni.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la vendita e il consumo di bevande in contenitori in vetro o metallo, è fatto divieto di vendita per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo dalle ore 22 alle ore 06, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale;

E’ fatto inoltre divieto per chiunque, dalle ore 22 alle ore 06, di consumare bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico, al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo.

Inoltre – si legge nell’ordinanza – è fatto obbligo ai gestori delle attività che effettuano vendita e/o somministrazione di bevande, di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati ove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant’altro) prima di allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze.

Per quanto riguarda invece il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, è fatto divieto di somministrare, o vendere per asporto, bevande di qualsiasi gradazione alcolica dalle ore 00 alle ore 06, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale.

È fatto inoltre divieto per chiunque, dalle ore 00 alle ore 06, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico.

“Nel periodo estivo, soprattutto nelle ore notturne, e lo abbiamo riscontrato più volte – sottolinea il sindaco Arena – si verificano purtroppo situazioni spiacevoli, tra cui l’abbandono di bottiglie e recipienti in vetro o metallo, riconducibili all’assunzione incontrollata di bevande alcoliche da parte di alcuni individui.

Tali comportamenti, oltre a danneggiare il patrimonio cittadino, pubblico e privato, a minacciare l’incolumità e la sicurezza urbana, e a turbare la fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, danneggiano gravemente il decoro urbano, rendendone particolarmente oneroso il ripristino e incidendo negativamente sulla qualità della vita cittadina.

Per tutti questi motivi, e, non ultimo, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, si rende necessario provvedere con urgenza all’adozione di misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, in modo da contrastare e arginare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, nonché prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana”.

A tutti i trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che va da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni penali. La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio.

Comune di Viterbo

25 giugno, 2021