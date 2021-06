Strategia di sviluppo locale Feamp e linee operative pesca

Bolsena - Se ne parlerà il 25 giugno al seminario informativo nell'ambito dell'azione "Confronto diretto"

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – In programma per venerdì 25 giugno il IV seminario informativo del Flag Lago di Bolsena, nell’ambito dell’azione 1A “Confronto diretto”.

“Confronto Diretto” è tra le azioni principali della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del Flag Lago di Bolsena, attraverso la quale creare momenti di partecipazione e condivisione attiva, per pianificare interventi di sviluppo territoriale soprattutto in vista della nuova programmazione dei fondi strutturali.

L’occasione dei seminari è quella di raccogliere e mettere a sistema suggerimenti, indicazioni e istanze, per giungere alla redazione di report riassuntivi, ma soprattutto per gettare le basi per quella che sarà la nuova Ssl.

L’incontro che vede la partecipazione di personale di strutture pubbliche, produttori primari, esperti scientifici e amanti del territorio, permetterà di definire percorsi in un’ottica di sviluppo sostenibile finalizzati alla tutela e gestione delle nostre acque interne. Per questo motivo acquisisce particolare importanza il contributo che verrà dato dai diversi stakeholder parteciperanti.

Nello specifico verranno trattati i seguenti temi:

✔ La Strategia di Sviluppo Locale FEAMP 2014-2020

✔ Presentazione dei contenuti delle Linee Operative Pesca

✔ La nuova programmazione FEAMPA 2021-2027

✔ Attività del Biodistretto

✔ Raccolta di istanze ed ipotesi di lavoro

Il Seminario, che si terrà dalle 17 del 25 giugno al ristorante Il Pirata, è aperto tutti coloro che vorranno partecipare. L’incontro proseguirà con una cena degustazione a base dei prodotti del lago di Bolsena al costo concordato di 25 euro. La prenotazione per la cena è obbligatoria. Si può chiamare il 334/9663411 oppure scrivere a segreteriaflagbolsena@gmail.com

22 giugno, 2021