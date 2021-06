Sugli aerei mascherine e distanziamento, ma stop a tampone e quarantena per chi è vaccinato

Coronavirus - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha aggiornato le raccomandazioni sui viaggi

Un aereo

Roma – Niente test e quarantena per i viaggiatori europei completamente vaccinati o che hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi, ma distanziamento di almeno un metro e mascherine in tutte le fasi del trasferimento. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia Ue per la sicurezza dell’aviazione (Easa) hanno aggiornato le raccomandazioni sui viaggi aerei.

Le nuove indicazioni seguono le evidenze scientifiche più recenti e le raccomandazioni approvate dal Consiglio Ue. La regola generale dell’esenzione da test e quarantene vale a meno che non si provenga da un’area ad altissimo rischio con varianti. Con l’estate ormai alle porte, gli ambasciatori dei 27 hanno aggiornato e ampliato l’elenco dei paesi e dei territori ai cui viaggiatori sarà permesso entrare nell’Unione anche per viaggi non essenziali. “Il lancio dei programmi di vaccinazione ha fortunatamente permesso il rilassamento di alcune misure per i viaggiatori vaccinati” ha detto Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc. “Ma se le misure vengono allentate troppo presto anche per le persone non vaccinate, allora potremmo vedere di nuovo un rapido aumento dei casi. Dobbiamo essere prudenti fino a quando una parte sufficiente della popolazione europea avrà ricevuto il vaccino”.

18 giugno, 2021