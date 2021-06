Al via il Summer cup a Capranica

Capranica - Torneo estivo di calcetto per i ragazzi del 2010-2011 - Iniziativa del comune all'insegna del divertimento

Capranica – (f.f.) – Al via il Summer cup di Capranica, edizione 2021. I bambini, nati nel 2010-2011, parteciperanno all’iniziativa del comune per la stagione estiva. Un torneo di calcetto all’insegna del divertimento e dello sport.

Capranica – Campetto sintetico in via Aldo Moro

L’amministrazione comunale, in collaborazione con un gruppo di volontari e la Pro loco “F.Petrarca”, propone il Summer cup, torneo di calcetto per i più piccini del paese. Un’iniziativa per far scendere i bambini in campo e tornare a giocare insieme dopo lunghi mesi di stop.

L’evento verrà svolto nel rispetto delle normative anti Covid-19. La competizione si svolgerà secondo un calendario prefissato.

“Scarsenal”, “Spera Ebbasta”, “Atletico ma non troppo” e “Messi male” sono le squadre che si scontreranno nei prossimi giorni.

Nella prima giornata, ieri 26 giugno, si sono sfidati alle 18 “Scarsenal” e “Spera Ebbasta”. Alle ore 19,00, “Atletico ma non troppo” e “Messi male”.

I prossimi incontri sono previsti per le giornate del 30 giugno 2021 e il 3 luglio. La seconda giornata si svolgerà nei pressi del nuovo campetto in via Antonio Gramsci. Le squadre si alterneranno al fine di scontrarsi tutti contro tutti.

Per decretare la classifica finale, l’ultima partita si terrà il 5 luglio alle ore 17,30. Si sfideranno per il terzo e quarto posto. Alle ore 18,30 per il primo e secondo.

Seguiranno le premiazioni finali.

27 giugno, 2021