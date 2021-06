Summer school, cinque giornate di studio e confronto su disabilità e diritti

Viterbo - Dal 22 al 26 giugno con la maggior parte degli eventi in modalità webinar live

Nuova sede della Fondazione Oltre Noi onlus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono 3 milioni e 150mila i disabili in Italia, (il 5,2% della popolazione ha rilevato l’Istat nel 2019), persone che soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali.

L’accessibilità, l’inclusività sociale, la possibilità di una vita indipendente, i servizi di informazione e comunicazione sono requisiti necessari per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il rapporto tra disabilità e diritto è un argomento che evoca quindi il tema dell’uguaglianza e soprattutto la sua realizzazione attraverso mirate politiche territoriali e statali.

Ma siamo davvero vicini a raggiungere un modello di società che non lascia indietro nessuno? Quanto si sentono tutelate le persone con disabilità e le loro famiglie?

Questo e di molto altro si parlerà alla “Summer school – diritti e disabilità” dal 22 al 26 giugno che si terrà per quasi tutti gli eventi in modalità webinar live.

Cinque giornate dedicate allo studio ed al confronto sui temi disabilità e diritti, un progetto organizzato dalla Fondazione Oltre noi onlus di Viterbo, con il contributo della Fondazione Carivit e della associazione Viterbo con Amore, in collaborazione con Associazione italiana sindrome X fragile.

L’importanza del tema non poteva che prevedere l’intervento di figure istituzionali come Alessandra Troncarelli, assessora alle Politiche sociali, Welfare, Beni comuni e Asp della regione Lazio, Antonella Sberna, assessora del comune di Viterbo con delega ai Servizi sociali, Politiche giovanili e per la famiglia, Consulta del volontariato e Politiche per la disabilità, Rapporti con l’università e con Ue, Vincenzo Falabella, presidente nazionale Fish onlus e Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di commercio di Viterbo.

Ai lavori parteciperanno anche l’avvocato Salvatore Nocera, dirigente Fish nazionale, l’avvocato Gianfranco De Robertis di Anffas nazionale, Leonardo Callegari, cooperatore sociale e sociologo alla Csapsa e Andrea Canevaro, professore emerito all’università di Bologna.

Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni di volontariato che stanno partecipando attivamente all’organizzazione di questa importante iniziativa che ci vede tutti coinvolti nella ricerca di risposte differenti e mirate all’immensità di situazioni profondamente diverse tra loro nella vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il programma completo della Summer school è disponibile sulla pagina Facebook e sul sito internet della Fondazione Oltre noi onlus.

Fondazione Oltre noi onlus

15 giugno, 2021